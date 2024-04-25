5th Annual Cinco De Mayo Tacos & Tequila Brunch & Day Party

Wednesday, May 29th, 2024 @ 7:00:pm
Rooftop Bingo at Hi-Lawn
Hi-Lawn
The Mayflower ClubMore details
SCHEDULE:
BRUNCH SEATING I – 1:00PM – 3:00PM
BRUNCH SEATING II – 3:00PM – 5:00PM
ENCLOSED/RETRACTABLE ROOFTOP DAY PARTY – 3:00PM – 9:00PM
PRICES
$ 60.00 INCLUDES TAX & GRATUITY
INCLUDE BOTTOMLESS MIMOSAS AND BRUNCH – ONLINE PURCHASE GUARANTEES SEATING
ADD-ONS:
MARGARITA CARAFE – $35
SANGRIA CARAFE – $25
BLOODY MARY CARFE – $25
HENNESSY MIMOSA CARAFE – $40
CINCO DE MAYO DRINK MENU:
WATERMELON, PEACH, CLASSIC, PINEAPPLE & MANGO MARGARITAS
$12 TEQUILA SHOTS – BRUNCH
THE ENTERTAINMENT:
Three DJ’s spinning – R&B / HIP-HOP | SALSA | BACHATA | AFRO-BEATS | SOCA
Mariachi Band on Patio
Specialty Drink Menu
All followed by the Beautiful Rooftop Day Party
THE AMENITIES:
Retractable Rooftop
Outdoor Patio
Three Levels
Parking Garage – 1800 M STREET
Hookah
BOTTLE SERVICE/TABLE RESERVATIONS AVAILABLE BY CALLING/TEXTING 202.590.6323
THE MENU:
MAC & CHEESE
BREAKFAST POTATOES
SCRAMBLED EGGS
COLLARD GREENS W/SMOKED TURKEY
TACO BAR – CHICKEN & BEEF
FRIED CATFISH WITH CAJUN SAUCE
JERK CHICKEN WINGS
SHRIMP & GRITS
SAUTEED BROCCOLI
BACON
CINNAMON FRENCH TOAST
BELGIUM WAFFLES
MAPLE PORK SAUSAGE
BOTTOMLESS MIMOSAS
INCLUDES ROOFTOP DAY PARTY
ATTIRE:
CASUAL ATTIRE
MUST BE 21 & OLDER
InterestsDJ, Dance, Food + Drink
NeighborhoodDowntown, Dupont Circle
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