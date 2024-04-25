5th Annual Cinco De Mayo Tacos & Tequila Brunch & Day Party
Sunday, May 5, 2024

5th Annual Cinco De Mayo Tacos & Tequila Brunch & Day Party

1223 Connecticut Avenue NW Washington, DC 20036
Downtown Dupont Circle

The Mayflower Club

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About This Event

SCHEDULE:

BRUNCH SEATING I – 1:00PM – 3:00PM
BRUNCH SEATING II – 3:00PM – 5:00PM

ENCLOSED/RETRACTABLE ROOFTOP DAY PARTY – 3:00PM – 9:00PM

PRICES

$ 60.00 INCLUDES TAX & GRATUITY

INCLUDE BOTTOMLESS MIMOSAS AND BRUNCH – ONLINE PURCHASE GUARANTEES SEATING

ADD-ONS:

MARGARITA CARAFE – $35

SANGRIA CARAFE – $25

BLOODY MARY CARFE – $25

HENNESSY MIMOSA CARAFE – $40

CINCO DE MAYO DRINK MENU:

WATERMELON, PEACH, CLASSIC, PINEAPPLE & MANGO MARGARITAS

$12 TEQUILA SHOTS – BRUNCH

THE ENTERTAINMENT:

Three DJ’s spinning – R&B / HIP-HOP | SALSA | BACHATA | AFRO-BEATS | SOCA

Mariachi Band on Patio

Specialty Drink Menu

All followed by the Beautiful Rooftop Day Party

THE AMENITIES:

Retractable Rooftop

Outdoor Patio

Three Levels

Parking Garage – 1800 M STREET

Hookah

BOTTLE SERVICE/TABLE RESERVATIONS AVAILABLE BY CALLING/TEXTING 202.590.6323

THE MENU:

MAC & CHEESE

BREAKFAST POTATOES

SCRAMBLED EGGS

COLLARD GREENS W/SMOKED TURKEY

TACO BAR – CHICKEN & BEEF

FRIED CATFISH WITH CAJUN SAUCE

JERK CHICKEN WINGS

SHRIMP & GRITS

SAUTEED BROCCOLI

BACON

CINNAMON FRENCH TOAST

BELGIUM WAFFLES

MAPLE PORK SAUSAGE

BOTTOMLESS MIMOSAS

INCLUDES ROOFTOP DAY PARTY

ATTIRE:

CASUAL ATTIRE

MUST BE 21 & OLDER

Tags

DJDanceFood + Drink

Interests

, ,

Neighborhood

,

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Date

Sunday, May 5, 2024 01:00 pm

Location

The Mayflower Club
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