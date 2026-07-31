Cheers to National Rum Day: $5 Mojitos All Day at Colada Shop
Sunday, August 16, 2026

Cheers to National Rum Day: $5 Mojitos All Day at Colada Shop

All Colada Shop locations (except DCA)

More details
Register Here Add to Calendar

About This Event

WHAT: Colada Shop is celebrating National Rum Day with $5 mojitos, available all day long.

WHEN: August 16, National Rum Day, all day.

WHERE: All Colada Shop locations (except DCA)

WHY: National Rum Day is the perfect reason to slow down and enjoy a classic rum cocktail. Colada Shop is marking the occasion by making everyone’s favorite mojito even easier to love, one sip at a time.

Tags

Share with friends

Date

Sunday, August 16, 2026 12:00 am

Location

All Colada Shop locations (except DCA)