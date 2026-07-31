Cheers to National Rum Day: $5 Mojitos All Day at Colada Shop

Saturday, April 5th, 2025 @ 9:00:am
Move & Bloom at Bridge District
FrayLife Rec at Bridge District
All Colada Shop locations (except DCA)More details
WHAT: Colada Shop is celebrating National Rum Day with $5 mojitos, available all day long.
WHEN: August 16, National Rum Day, all day.
WHERE: All Colada Shop locations (except DCA)
WHY: National Rum Day is the perfect reason to slow down and enjoy a classic rum cocktail. Colada Shop is marking the occasion by making everyone’s favorite mojito even easier to love, one sip at a time.
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