Anime Spelling Bee
Saturday, September 19, 2026

Anime Spelling Bee

1330 U Street NW, ,District of Columbia 20009, US
U Street

GameOn Bar+Arcade

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eventbrite.com/e/anime-spelling-bee-tickets-1998781504285?aff=oddtdtcreator&utm_source=email&utm_medium=sparkpost&utm_campaign=postpublish

About This Event

Test your skills and compete in an anime themed Spelling Bee on Saturday, September 19th! Enjoy some delicious food while trying to spell words from your favorite anime series. Open to all with Top 3 getting a prize! Walk-Ins welcome.

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Date

Saturday, September 19, 2026 04:00 pm
Doors open at 03:45 pm

Location

GameOn Bar+Arcade
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