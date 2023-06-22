The Beautiful Rooftop Day Party

Thursday, June 29th, 2023 @ 6:30:pm
How D.C. Moves: District Fray’s Summer Party
metrobar
Zebbies GardenMore details
Member Price: Free+ Learn More
EVERY SUNDAY
3:00PM – 9:00PM
THE BEAUTIFUL DAY PARTY
AN UPSCALE BRUNCH & DAY PARTY EXPERIENCE
JOIN US EVERY SUNDAY FOR THE #1 SUNDAY DAY PARTY IN THE WASHINGTON DC METROPOLITAN AREA AT THE LUXURIOUS MAYFLOWER CLUB & ZEBBIES GARDEN
COMPLIMENTARY ADMISSION WITH YOUR RSVP
THE MAYFLOWER CLUB – ZEBBIES GARDEN (RETRACTABLE ROOFTOP)
1223 CONNECTICUT AVENUE NW
WASHINGTON DC 20036
AMENITIES:
RETRACTABLE ROOFTOP
OUTDOOR PATIO
MULTIPLE DJ’S
PARKING GARAGE – 1800 M STREET
HOOKAH
BOTTLE SERVICE/TABLE RESERVATIONS AVAILABLE BY CALLING/TEXTING 202.590.6323
ATTIRE:
CASUAL ATTIRE
InterestsFood + Drink
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