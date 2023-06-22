Sunday, June 25, 2023

The Beautiful Rooftop Day Party

1223 Connecticut Ave., NW DC
Dupont Circle

Zebbies Garden

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Member Price: Free+ Learn More

About This Event

EVERY SUNDAY

3:00PM – 9:00PM

THE BEAUTIFUL DAY PARTY

AN UPSCALE BRUNCH & DAY PARTY EXPERIENCE

JOIN US EVERY SUNDAY FOR THE #1 SUNDAY DAY PARTY IN THE WASHINGTON DC METROPOLITAN AREA AT THE LUXURIOUS MAYFLOWER CLUB & ZEBBIES GARDEN

COMPLIMENTARY ADMISSION WITH YOUR RSVP

 

THE MAYFLOWER CLUB – ZEBBIES GARDEN (RETRACTABLE ROOFTOP)

1223 CONNECTICUT AVENUE NW

WASHINGTON DC 20036

 

AMENITIES:

RETRACTABLE ROOFTOP

OUTDOOR PATIO

MULTIPLE DJ’S

PARKING GARAGE – 1800 M STREET

HOOKAH

BOTTLE SERVICE/TABLE RESERVATIONS AVAILABLE BY CALLING/TEXTING 202.590.6323

ATTIRE:

CASUAL ATTIRE

 

Tags

Food + Drink

Interests

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Date

Sunday, June 25, 2023 03:00 pm

Location

Zebbies Garden
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