Lobsterfest 2025
Saturday, September 20, 2025

20376 Exchange St, Ashburn, VA 20147, United States

City Tap One Loudoun

12 PM – 5 PM
Live Music: 1 PM – 4 PM

Specials:

  • $34.99 per person
    • Includes 1 ½ lb lobster with all the fixings
  • Add-ons available: Lobster Mac, Fish n Chips, Lobster Rolls, Corn and Crab Hushpuppies, Crab Cakes & more!
  • 32 oz beers from Boston Beer Co & spiked blueberry lemonade!

